O artista que Portugal conhece como “o senhor das vozes” protagoniza, na sexta-feira, às 22h00, no palco do Salão Preto e Prata do Casino Estoril, ‘O Grande Espetáculo de uma Vida’ – produção com a qual celebra 40 anos de uma carreira cumulada de êxitos e que está aí para durar.



Ao CM, Fernando Pereira admite que não se deixa impressionar por datas.









Ver comentários