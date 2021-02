Uma história de superação, medo, drogas, amor e desamor que tem como protagonista um jovem que assiste a uma guerra pelo poder entre um bairro antigo e um bairro novo. Esta é a base do enredo de ‘Bairro sem Saída’, livro que marca a estreia de Fernando Ribeiro, vocalista dos Moonspell, na área do romance. O cenário é a Brandoa do final dos anos 70, onde o músico nasceu, cresceu e onde ainda tem família. A história é ficção, mas tem muitos pontos em comum com a realidade, “tanto que ali são utilizados nomes de pessoas reais”, explica o músico e escritor. “Esta história é uma homenagem ao meu bairro e acho que as pessoas vão gostar de se ver ali representadas. Todas dão à história um lado mais autêntico”. Retratados estão “muitos daqueles cromos quase mágicos que vieram do campo e de outros locais inaugurar um estilo de vida suburbano com todas as suas adaptações”, explica.









Depois da experiência na poesia, nos contos e nas crónicas, Fernando Ribeiro aventura-se no área do romance, algo que a pandemia tornou possível. “O convite foi-me feito antes, mas foi a pandemia que permitiu reunir as condições para escrever, já que não estive na estrada em digressão”, diz o cantor que considera este livro como “um trabalho a solo”.

“Fazer música sozinho está fora de questão, mas na escrita sabe bem isto de depender só de mim. Ser escritor permite-nos ser um bocadinho deuses, de por e dispor das personagens”. ‘Bairro Sem Saída’ será editado em maio.