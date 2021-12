Fernando Tordo, cantor e compositor de 73 anos, criou com Ary dos Santos (1936-1984), poeta, umas das mais marcantes parcerias na história da música em Portugal. Partilharam a amizade e até casa no mesmo prédio, em Lisboa, antes da morte do escritor. Mais do que um concerto, ‘Natal em Casa de Ary’, que este mês sobe aos palcos de todo o País, é uma viagem aos tempos de cumplicidade no número 23 da Rua da Saudade.