Depois de ter sido Maurizio Gucci no filme ‘Casa Gucci’, o norte-americano Adam Driver volta a vestir a pele de uma figura da história italiana contemporânea em ‘Ferrari’, que chega esta quinta-feira às salas. A obra, estreada no Festival de Veneza, Itália, no verão passado, conta a história de Enzo Ferrari, criador da conhecida marca de carros com o mesmo nome, dez anos após a fundação, numa altura em que a empresa está à beira da falência e o próprio Enzo está a braços com uma profunda crise existencial.O filho mais velho acaba de morrer, aos 24 anos, de distrofia muscular, e a amante pressiona-o para que assuma a paternidade do filho ilegítimo. A solução para ganhar dinheiro pode ser entrar na mítica Mille Miglia, competição entretanto desaparecida. A solução para a vida privada? Fugir. A velocidade – transformada em espetáculo pela câmara do realizador Michael Mann – parece ser o caminho quando nada mais resulta. No elenco, Penélope Cruz e Shailene Woodley são, respetivamente, mulher e amante.