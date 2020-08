FEST inaugura ‘drive in’ com 230 filmes

Apesar das restrições atuais, o FEST - Novos Realizadores, Novo Cinema está de regresso amanhã e até 9 de agosto, ajustado aos novos tempos de pandemia e distanciamento social.









O certame estreia o formato ‘drive-in’ na sua cidade natal, em Espinho, e estende-se, pela primeira vez, ao Porto e a Lisboa, no Cinema Trindade e na Casa Comum da Reitoria da Universidade do Porto e no Cinema Ideal, respetivamente.

No total, a edição de 2020 do FEST apresentará mais de 230 obras de realizadores com idade até aos 35 anos, após uma seleção que, este ano, privilegia os filmes de “comédia e temas mais leves”, para contrabalançar a carga dramática associada à atualidade da Covid-19. O evento destaca também o “cinema de terror”, para se explorar o devido potencial do ‘drive-in’ nas sessões noturnas das 23h59, “de forma partilhada, comunitária”. O diretor do festival, Filipe Pereira, revelou à Lusa que foram feitos investimentos para garantir a segurança do público. “Assim podemos assegurar uma experiência a sério, em que todos os carros têm boas condições de visibilidade para o ecrã”, garantiu.