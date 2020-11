É com a exibição do filme ‘Pinóquio’, de Matteo Garrone, no Cinema S. Jorge, em Lisboa, que arranca quarta-feira a 13ª Festa do Cinema Italiano. Para ver há um total de 50 filmes em 16 localidades do País ou através de sala virtual.









Inicialmente previsto para abril, o evento teve de ser adiado e regressa agora, sete meses depois, adaptado a uma nova realidade que acabou por determinar toda a sua programação, “sobretudo pela impossibilidade de trazer convidados de Itália”, desabafa Stefano Savio, diretor do evento. “Além disso, as restrições de movimento e das salas não permitem uma programação mais rica, mais envolvente, com contacto com o público”, avançou ainda aquele responsável.

Entre os vários filmes que compõem a programação da presente edição, e para além de ‘Pinóquio’, destaque ainda para ‘Favolacce’, dos irmãos Fábio e Damiano D’Innocenzo, ‘A Voz da Lua’, de Federico Fellini, ‘IL Peccato - Il Furore Di Michelangelo’, o último filme do realizador Andrei Konchalovsky, ‘Il Campione’, de Leonardo D’Agostini, ou ‘Às coisas que nos fazem felizes’, de Gabriele Muccino, que encerrará a Festa do Cinema Italiano dia 12 de novembro, também no Cinema S. Jorge. O evento acontece também em outras 15 localidades do pais: Porto, Cascais, Setúbal, Alverca, Aveiro, Coimbra, Beja, Caldas da Rainha, Loulé, Viseu, Tomar, Almada, Ponta Delgada, Angra do Heroísmo e Graciosa.