Festa do fado para ajudar fadistas

Camané, Carminho, Katia Guerreiro, António Zambujo e Ricardo Ribeiro são alguns dos fadistas que irão participar no espetáculo solidário Festa do Fado, uma iniciativa da Associação das Casas de Fado de Lisboa (CARL), que se realiza na capital, no dia 27 de dezembro.A festa visa angariar meios financeiros para um fundo social de apoio à comunidade fadista já para este inverno. Segundo Paulo Valentim, presidente da CARL, o referido fundo, abrange "toda a comunidade fadista" e não se circunscreve aos elencos das casas que constituem a associação". O apoio será feito através da entrega de "vales de compras" numa cadeia de supermercados.Esta é uma de duas iniciativas que a CARL anunciou com o objetivo de promover o Património Cultural Imaterial da cidade e apoiar as casas de fado de Lisboa. A outra é a produção de um magazine televisivo. De resto, já no final de outubro a CARL tinha anunciado que está em fase de gravações de ‘Puro Fado’, uma série documental em que os próprios fadistas contam as histórias do fado. Da autoria de Paulo Valentim e realização de Aurélio Vasques e apoiado e financiado pela Câmara Municipal de Lisboa, o projeto deverá estrear muito em breve.Recorde-se que a atual situação de pandemia levou à suspensão da atividade de várias casas de fado, colocando muitos fadistas e músicos sem outra forma de subsistência, um problema que "urge ultrapassar solidariamente", diz a propósito Pulo Valentim.