Festas de comemoração dos 15 anos do Rock in Rio em Lisboa abrem em grande

Abriram em grande as festas de comemoração dos 15 anos do Rock in Rio em Lisboa. Esta sexta-feira, com a Torre de Belém como cenário, Rui Massena, acompanhado por uma orquestra de 53 músicos, recordaram, de forma bem sui generis, algumas das músicas que marcaram o festival.Este sábado, é a vez dos britânicos James subirem ao palco-guitarra montado de propósito junto ao monumento. A banda de Tim Booth e Saul Davis recorda os seus principais sucesso e reencontra-se, certamente com memórias antigas. É que se já há 15 anos de história do Rock in Rio em Portugal, de James são muito mais.As comemorações terminam este domingo com Ivete Sangalo, ela que é totalista de todas as edições do festival desde que este chegou em Lisboa. Os espetáculos são de entrada livre.O Rock in Rio entrou em Portugal em 2004, contra a resistência de alguns e o ceticismo de outros. Deu nova vida ao parque da Bela Vista e ajudou a mudar o paradigma dos festivais em Portugal.Em oito edições de festival, milhões de pessoas passaram pela Cidade do Rock, assim como centenas de artistas nacionais e internacionais, entre os quais Sting, Paul McCartney, The Rolling Stones, Bruce Springsteen, Amy Winehouse, Peter Gabriel, Roger Waters e muitos outros.