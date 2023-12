Mesmo a tempo do Natal, são muitos os festivais de verão que decidiram desvendar mais nomes para os cartazes do próximo ano para impulsionar as vendas de passes e bilhetes. Doja Cat é

a mais recente confirmação para o Rock in Rio Lisboa, que se realiza entre 15 e 23 de junho. A rapper norte-americana encabeça o último dia, juntando-se a Camila Cabello na programação do Palco Mundo e a Pedro Sampaio e Luísa Sonza (Palco Galp). A Cidade do Rock, recorde-se, será montada pela primeira vez no Parque Tejo Lisboa.