A proposta de lei do Governo relativa à proibição, até 30 de setembro, da realização de "festivais e espetáculos de natureza análoga", foi esta quinta-feira no Parlamento.Por isso, foram muitos os festivais que viram o seu cartaz ser adiado para 2021, mas já há novas datas! Meo Sudoeste, Sumol Summer Fest, Super Bock Super Rock e VOA são alguns dos festivais que já as disponibilizaram para os 'festivaleiros'.revelou que a próxima edição vai realizar-se entre os dias 3 e 7 de agosto de 2021, com a abertura do campismo a 31 de julho.avançou esta sexta-feira que dia 2 e 3 de julho de 2021 vai poder ouvir todos os artistas que tanto deseja.Já o, reagendou os concertos para os, agendado para 2 e 3 de julho de 2020, no Estádio Nacional, foi adiado para 1 e 2 de julho de 2021, no mesmo local.