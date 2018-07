Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Festivais aquecem Portugal de norte a sul

Do jazz ao heavy metal, passando pela música eletrónica, há festas para todos os gostos.

Por Sónia Dias | 01:30

De norte a sul do País, a música não pára este fim de semana, com mais de uma dezena de festivais a decorrer em simultâneo, alguns deles a dar hoje os últimos acordes. Começando pela capital, o Belém Art Fest despede-se hoje com Janeiro (às 22h00) e Conan Osiris (01h30).



Na Gulbenkian, prossegue o Jazz em Agosto (até 5 de agosto), hoje com Mary Halvorson Quartet + Masada (21h30) e amanhã com Jumalattaret (19h30) e The Hermetic Organ (21h30). Já o Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, recebe Van Morrison (hoje às 20h30) em mais um dia do EDP Cool Jazz.



O Gerês Rock Fest, em Terras do Bouro, também se despede este sábado, com Linda Martini (00h00). O mesmo acontece com o Festival Mêda, que recebe You Can’t Win, Charlie Brown (23h50) e B Fachada (01h20). Em Sines, o Músicas do Mundo também diz adeus, com Sara Tavares e a libanesa Yasmine Hamdan (Castelo, 19h00 e 21h45), entre muitos outros.



Já em Leiria, o Dancefloor promete festa pela madrugada fora com os melhores DJ, entre eles Carnage e Tujamo.



Destaque ainda para o Laurus Nobilis Music, no Louro, em Vila Nova de Famalicão, onde hoje atuam Mata-Ratos (22h00) e Tarântula (23h15), e para o RPMM Portugal, que entre hoje e amanhã traz a melhor eletrónica à Alfândega do Porto. Guy Gerber e Âme (hoje), Jackmaster B2B Jasper James e Francesca Lombardo (amanhã), garantem a festa.



Cartaz de luxo atrai milhares à Expofacic

A Expofacic 2018 encerra a 5 de agosto com um concerto dos Xutos & Pontapés. No cartaz destacam-se ainda os britânicos Waterboys (31 de julho), liderados pelo carismático Mike Scott, e James Arthur (4 de agosto), cantor inglês que tem protagonizado nos últimos anos uma fulgurante carreira internacional.



Há ainda espaço para Dire Straits Experience (hoje), Tony Carreira (dia 29), Piruka, HMB (30), José Cid (31), Ana Moura (1 de agosto), Calema, Nelson Freitas (2), Miguel Araújo, Os Azeitonas (3) e Mastiksoul (4).