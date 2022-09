Festivais de verão contaram com 1,5 milhões de pessoas

Assistência de Festivais de Verão

Mais de 1,5 milhões de pessoas passaram, este ano, pelos maiores festivais de verão. Nas contas feitas pelocontabilizam-se os 17 maiores eventos de música ao ar livre realizados em Portugal entre os dias 9 de junho - data em que arrancou o Primavera Sound, no Porto - e o dia 3 de setembro, quando terminaram o Meo Kalorama, em Lisboa, e o Festival F, em Faro. De lembrar que a grande maioria dos bilhetes já estava vendida desde 2019 ou 2020 e que todos os grandes eventos estiveram dois anos impedidos de se realizarem por causa da pandemia., cerca de 287 mil pessoas para ver nomes como Muse, The National, Duran Duran, Post Malone ou Anitta. Em segundo lugar, ficou o Nos Alive que reuniu 210 mil pessoas no Passeio Marítimo de Algés, pela primeira vez em quatro dias, entre os dias 6 e 9 de julho. Já o terceiro lugar no pódio das maiores assistências pertence ao Sol da Caparica, evento que este ano ficou marcado por algumas polémicas (problemas técnicos, de logística e segurança), mas que nem por isso deixou de juntar 150 mil pessoas no Parque Urbano da Costa de Caparica, de 11 a 15 de agosto.No ranking dos festivais com mais público, surgem, em quarto lugar, o Paredes de Coura que levou 115 mil pessoas à praia fluvial do Taboão (16 a 20 de agosto) e, na quinta posição, o recente Meo Kalorama que, na sua primeira edição, juntou 112 mil pessoas no Parque da Bela Vista, em Lisboa, entre 1 e 3 de setembro. Coube ali, a Nick Cave apagar as luzes e fechar a porta dos festivais de verão em Portugal, com uma noite memorável no sábado em que até dedicou um dos seus temas mais icónicos, ‘Into My Arms’ a Beatriz Lebre, jovem assassinada e atirada ao rio Tejo em 2020.