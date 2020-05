Festivais de verão vão ser cancelados

A decisão era inevitável. O Governo vai mesmo proibir a realização de centenas de festivais de verão este ano, de norte a sul do País, sabe o CM. A medida ainda não foi tornada pública - o que só deverá acontecer após o Conselho de Ministros da próxima semana - mas já foi transmitida aos promotores dos principais eventos (como NOS Alive, Super Bock Super Rock e Sudoeste), que estiveram reunidos na terça-feira com António Costa.

Na quinta-feira à noite, em entrevista à RTP, o primeiro-ministro afirmou que com "enorme probabilidade" o Governo vai decidir pela não realização dos festivais de música de verão devido ao risco de propagação da Covid-19. "Com lugares marcados é mais fácil cumprir as normas de afastamento físico", referiu António Costa, estabelecendo uma diferença entre os festivais de verão e outros espetáculos musicais e culturais diversos, que deverão ser retomados entretanto.

Os festivais de verão só voltam ao nosso país em 2021. Portugal vai juntar-se assim à Holanda, República da Irlanda, Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Suíça e Hungria, que já tomaram esta decisão.