Festivais proibidos até 30 de setembro em Portugal

Era a decisão que já se esperava mas que faltava oficializar: os festivais estão proibidos em Portugal até ao dia 30 de setembro. A decisão que tardou em chegar (recorde-se que os espetáculos em recintos fechados foram proibidos logo em março) foi tomada esta quinta-feira à tarde em Conselho de Ministros."Impõe-se a proibição de realização de festivais de música, até 30 de setembro de 2020, e a adoção de um regime de caráter excecional dirigido aos festivais de música que não se possam realizar no lugar, dia ou hora agendados, em virtude da pandemia", lê-se em comunicado publicado pelo Executivo de António Costa na página oficial do Governo. Aquela nota esclarece ainda a quem comprou bilhete que está prevista "a emissão de um vale de igual valor ao preço do bilhete de ingresso pago, garantindo-se os direitos dos consumidores".Esta proibição deita assim por terra, entre outros, os festivais Nos Alive, Super Bock Super Rock, EDP Cool Jazz ou Sumol Summer Fest, marcados para julho, bem como o Meo Sudoeste, o Vodafone Paredes de Coura, ou o EDP Vilar de Mouros, agendados para agosto. Volta a cair também o Primavera Sound, cuja organização já tinha feito saltar o evento de junho para o início de setembro. Por iniciativa das respetivas entidades promotoras, já tinham sido, entretanto, cancelados o Rock In Rio, o Festival do Crato, o North Music Fest, o Músicas do Mundo ou o Boom Fest.

Mais informação sobre coronavírus AQUI.

MAPA da situação em Portugal e no Mundo.

SAIBA como colocar e retirar máscara e luvas.

APRENDA a fazer a sua máscara em casa.

CUIDADOS a ter quando recebe uma encomenda em casa.

DÚVIDAS sobre coronavírus respondidas por um médico

Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24