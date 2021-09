Festival Al Mossassa regressa a Marvão

O Festival Al Mossassa está de regresso a Marvão com espetáculos marcados para sexta e sábado - dia 1 e 2 de outubro - a partir das 21h30.O evento que celebra as origens e o seu fundador, o guerreiro islâmico Ibn Maruan, vai ocorrer no Pátio do Castelo. Os espetáculos são de entrada gratuita e necessitam apenas de reserva prévia devido à limitação de lugares.Os mercados de rua, demonstrações de artesanato ou espaços de restauração, serão adiados até à edição do próximo ano.Em 2022, Marvão vai voltar a recuar no tempo e o Festival Al Mossassa está agendado para os dias 30 de setembro, 1 e 2 de outubro.