Festival 'Ar d' Jazz' arranca em Gaia

A quinta edição do 'Ar d' Jazz' – Festival de Jazz de Arcozelo – arranca já esta quarta-feira, naquela vila do concelho de Gaia, com a promessa de "novas roupagens, apresentando-se mais pluridisciplinar do que nunca, ao abraçar diferentes formas de expressão artística".Isto não quer dizer que a música não tenha papel de destaque no evento que decorrerá em vários locais da freguesia gaiense: João Mortágua, André Santos e Bruno Santos, Mário Barreiros ou o duo Mano a Mano de André Santos e Bruno Santos e ainda o quarteto Canteiro, de Sara Ribeiro são alguns dos artistas presentes.A abordagem àquele género musical é que será mais abrangente. No dia de arranque e na quinta-feira será exibida a série documental 'A TensãoJazz' enquadrada, diz a organização, com um "debate sobre a história do Jazz em Portugal, contando com a presença de Paulo Seabra (realizador), Rui Neves (autor) e Carlos Azevedo, da Orquestra Jazz de Matosinhos". Sessões de 'Lindy Hop' complementam a oferta deste evento.