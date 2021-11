Festival Authentica confirma datas para 2022 e primeiros nomes

O Festival Authentica que tinha estreia marcada para este ano em Braga anunciou esta terça-feira as datas para a edição de 2022 e os primeiros artistas confirmados.De La Soul, Nothing But Thieves, Dino D'Santiago e Paraguaii são os primeiros nomes confirmados para o evento que vai decorrer no Altice Forum em Braga nos dias 9 e 10 de dezembro.Os bilhetes já estão disponíveis para venda nas seguintes categorias: bilhetes diários, diários VIP, passe geral de 2 dias, passe geral de 2 dias VIP e bilhetes de estacionamento para cada dia do evento.Os passes de dois dias têm de ser devidamente trocados por pulseira no primeiro dia do evento.A organização avança ainda que os bilhetes adquiridos para edição que decorreria este ano são válidos para as novas datas. No entanto, todos os que pretendam a devolução do bilhete adquirido para 2021 podem fazê-lo contactando o respetivo ponto de venda. O prazo de reembolso termina no dia 11 de janeiro de 2022.