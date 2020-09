Festival Circular de Vila do Conde vai ter público na plateia

A edição deste ano do Circular, Festival de Artes Performativas de Vila do Conde, adaptou-se às contingências da pandemia de covid-19, mas vai manter espetáculos com presença de público, apresentando várias estreias absolutas e nacionais.

Os coreógrafos Vera Mantero e Luís Guerra, Miguel Bonneville, o músico Richard Barrett, o Drumming - Grupo de Percussão e o dramaturgo José Maria Vieira Mendes são alguns dos protagonistas do festival.

O certame, que se realiza entre 19 a 26 de setembro, em vários espaços municipais de Vila do Conde, distrito do Porto, terá, segundo a organização, a lotação das salas reduzida para metade e cumprirá todas normas de segurança impostas pela Direção-Geral da Saúde (DGS) aos eventos culturais.