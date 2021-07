Festival de Cannes arranca com 'curta' portuguesa em competição

A 74.ª edição do Festival de Cannes, que tem entre as obras em competição o filme português "Noite Turva", de Diogo Salgado, inicia-se esta terça-feira naquela localidade do Sul de França.

Esta edição terá a concurso 24 filmes na competição oficial, incluindo obras de realizadores como o italiano Nanni Moretti, o russo Kirill Serebrennikov, o francês Jacques Audiard e o norte-americano Sean Penn.

Destaque ainda para o francês Leos Carax ("Annette", filme de abertura), o norte-americano Wes Anderson ("The French Dispatch") e ainda o holandês Paul Verhoeven ("Benedetta").