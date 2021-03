Festival de cinema IndieLisboa adiado para agosto

A próxima edição do Festival Internacional de Cinema - IndieLisboa, que deveria começar a 29 de abril, foi adiada para agosto, em consequência das restrições do plano de desconfinamento em tempo de pandemia, anunciou esta quarta-feira a organização.

A direção do IndieLisboa decide, assim, repetir o que fez em 2020, quando adiou o festival para o final do verão, para poder ter sessões de cinema com público, em sala, ainda que com lotação reduzida.

Assim, este ano o IndieLisboa - a cumprir a 18.ª edição - decorrerá de 21 de agosto a 06 de setembro.