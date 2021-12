Festival de Jazz regressa a Lisboa em formato presencial

A Festa do Jazz regressa este mês a Lisboa. O evento decorre no Centro Cultural de Belém, no Espaço Espelho D’Água e na livraria Ler Devagar.A organização (Associação Sons da Lusofonia) promete que a 19ª edição, marcada para os dias 18 e 19, manterá a tónica de este ser “o mais importante festival de jazz feito por músicos portugueses a nível mundial com o melhor da música improvisada atual”.