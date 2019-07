O Festival VOA - Heavy Rock Festival - que decorre esta quinta e sexta-feira no Estádio do Restelo em Lisboa, publicou esta terça-feira a lista de proibições para os dois dias de concertos e a informação divulgada no Facebook proibe qualquer mosh ou crowdsurfing.Também proibidas vão estar as correntes metálicas, mochilas e paus de selfie.No festival vão estar presentes vários nomes incontornáveis da música pesada como Slipknot ou Slayer.