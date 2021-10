Festival de Música Contemporânea regressa a Évora entre 15 e 17 de outubro

O Festival de Música Contemporânea de Évora regressa entre esta sexta-feira e domingo, para aquela que será a sua terceira edição.O evento, organizado pela Escola de Artes da Universidade de Évora e do Festival DME, decorre entre 15 e 17 de outubro e tem como palco principal o Auditório Christopher Bochmann do Colégio Mateus d'Aranda.A abertura do festival estará a cargo do Síntese - Grupo de Música Contemporânea, da Guarda - e contará ainda, entre outros, com o teatro musical "Bartolomeu, o voador". O concerto do Quarteto Diotima, um dos mais conceituados quartetos de cordas da atualidade, encerrará o festival.A entrada para os espetáculos é gratuita mediante a reserva online