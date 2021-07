Festival de Teatro de Almada arranca hoje

Com 21 espetáculos e uma centena de apresentações por sete espaços de Almada e Lisboa, arranca esta sexta-feira a 38ª edição do Festival de Almada, que decorre até dia 25.Entre os destaques estão, já esta sexta-feira, às 20h30, ‘História da Violência’ encenado pelo croata Ivica Buljan (no Fórum Romeu Correia), ‘Hipólito’, de Eurípides, com encenação de Rogério de Carvalho (Teatro Joaquim Benite), e ‘Amizade’, de Eduardo De Filippo e Pier Paolo Pasolini (Incrível Almadense).Entre os dias 8 e 10, a peça ‘Quem Matou o Meu Pai’, de Édouard Louis, com encenação de Ivo van Hove, toma conta do Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, enquanto ‘Corpo Suspenso’, de Rita Neves, sobe ao palco da Incrível Almadense, entre os dias 9 e 12.Mas o momento alto deste festival de Almada está guardado para os dias 10 e 11 no Centro Cultural de Belém, Lisboa, com Mónica Bellucci a protagonizar ‘Maria Callas - Cartas e Memórias’, de Tom Volf, reconhecido especialista na vida e obra da maior cantora lírica de todos os tempos, que faz neste espetáculo a proeza de adaptar e encenar uma investigação de sete anos que revela uma Callas desconhecida da maioria. Da vasta programação há a destacar ainda ‘Fake’, de Miguel Fragata e Inês Barahona (Fórum Municipal Romeu Correia, entre 15 e 18), peça que gravita em torno da figura de Norma B., uma famosa escritora de romances policiais acusada pela misteriosa morte do seu próprio marido.Bilhetes entre 9 e 50 euros.