Festival de teatro infantil Mochila anima Faro

Mochila, o Festival de Teatro para Crianças e Jovens, vai invadir a cidade de Faro de 4 a 14 de novembro. Durante dez dias, crianças e jovens dos três aos 18 anos vão poder assistir a mais de 11 espetáculos e atividades de companhias nacionais como Teatro Praga, UMCOLETIVO, Madalena Victorino e Bestiário.









Estojo, o laboratório pedagógico do LAMA Teatro, que está a dinamizar o festival, também vai apresentar as peças que criou. “São três grupos de adolescentes que vão apresentar três espetáculos. Foi um projeto que começou o ano passado e que através de provocações impulsionadas por mim criaram as peças”, contou João de Brito, fundador do LAMA Teatro e diretor artístico do Mochila.

Os espetáculos do ESTOJO vão ser: Grupo de Leitores, com o espetáculo ‘Loop’; Panápaná, com a peça ‘Spin & Shot’; e Teatro Improviso de Intervenção, com ‘Memórias de Bambaram’.









Leia também Conceituados juntam-se a 5 bandas emergentes do Algarve no Figuras à Rampa. Mas não só de peças de teatro se vai fazer o festival. No dia 6 de novembro, na Biblioteca Municipal de Faro, vai acontecer uma conversa informal sobre programação para crianças e jovens, com a participação de vários oradores.

Esta é a primeira edição do Festival Mochila e João de Brito mostra-se feliz pela reação que o público tem tido desde que os bilhetes foram colocados à venda. “Temos vendido vários bilhetes e a adesão tem sido boa”, relatou.





O preço dos espetáculos varia entre quatro e seis euros. As atividades serão grátis.