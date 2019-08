Festival de Vilar de Mouros com "edição fantástica"

O festival ainda decorria, ao final da tarde deste sábado, e já a organização do EDP Vilar de Mouros de 2019 esfregava as mãos de contente. Apesar de as contas só fecharem este domingo (sábado, ainda havia gente a comprar bilhetes para os últimos concertos), Diogo Marques, um dos responsáveis pela festa, manifestava o seu agrado pela edição deste ano."Foi uma edição fantástica. No primeiro dia tivemos aqui 13 500 pessoas e no segundo 18 500 – ou seja, a lotação completa", informou."Acho que o êxito tem que ver com o cartaz, naturalmente, mas sobretudo com o projeto que temos para este evento, que é único no País", acrescenta Diogo Marques, explicando que o Vilar de Mouros, no concelho de Caminha, "é o único festival português vocacionado para um público melómano mais maduro"."As pessoas que aqui vêm têm muita rodagem de festivais e nós estamos a trazer bandas que vão ao encontro de grandes experiências que as pessoas já tiveram ao longo da vida. Experiências marcantes, sensações únicas... Trazendo esses grupos e criando condições para virem passar as férias connosco, as pessoas aparecem em massa. É isso que estamos a verificar".Nomes como The Cult, Fischer-Z ou Maniac Street Preachers foram recebidos com entusiasmo pelo público e Diogo Marques diz que a edição de 2020 já está em cima da mesa.Deverá acontecer nos dias 27, 28 e 29 de agosto, e "anunciar o nome de pelo menos um artista muito brevemente...".