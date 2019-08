Festival de Vilar de Mouros revive memórias dos anos 80 e 90

Foi debaixo de um sol tórrido e de temperaturas que oscilaram entre os 30 e os 35 graus que se deram esta quinta-feira os primeiros mergulhos na música que vai ecoar no festival Vilar de Mouros por estes dias.O ADN do evento transporta os festivaleiros para as memórias musicais da juventude e ninguém fica indiferente a esse facto.A música dos anos 80 e 90, que inunda o concelho de Caminha até sábado, trouxe a Vilar de Mouros um grupo de amigos de Santo Tirso. "Estas bandas fazem-me reviver o passado. Vim com os meus amigos que me trazem para todo o lado. Este ano vai ser de arraso e para o ano cá estaremos de novo", disse aoSérgio Preto, de 44 anos.O amigo Norberto Ferreira, de 46, também destaca as boas recordações que a música destes dias lhe traz. "Ouvíamos estes sons quando éramos jovens. Nada como recordar as boas memórias", referiu.As férias foram marcadas de forma a que coincidissem com os dias do festival. "The Offspring, Skunk Anansie, The Cult e The Sisters of Mercy são as bandas que mais quero ver", contou Pedro Marinho, de 45 anos.Para Susana Pinto, de 44, este é a primeira vez que pisa o recinto da pequena aldeia. "Sei que vai ser fenomenal", confessou. Antes dos concertos, a energia é reforçada com banhos na praia fluvial.Diogo Marques, organizador do festival, destaca o facto de o recinto deste ano ser maior, "com capacidade para mais 5 mil pessoas". Foi também aumentada a capacidade da zona de camping e de estacionamento (mais 2500 carros)."Queremos que as pessoas usufruam ao máximo do festival e por isso é que cuidamos dos nossos festivaleiros desta forma. Temos este ano mais um palco no recinto e, para além desse, um palco de DJ after hours de entrada gratuita do lado de fora. Este é um festival de reencontros. As pessoas vêm para encontrar a música que cresceu com eles. O nosso ADN é mesmo esse: o reencontro de bons momentos com a música", diz Diogo Marques aoQuinta-feira subiram ao palco The Cult, Manic Street Preachers e Anna Calvi. A festa continua esta sexta-feira.