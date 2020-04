Festival do Crato adiado para 2021

É mais uma baixa na agenda dos festivais de verão. Apontado para os dias 25 e 29 de agosto, foi agora a vez do Festival do Crato anunciar que a edição deste ano transitará para 2021. "O município do Crato considera que não se encontram reunidas as condições sociais, económicas e culturais para a realização da edição de 2020 do Festival do Crato e da 36ª edição da Feira de Artesanato e Gastronomia do Crato", revelou a autarquia. O festival ainda nem tinha anunciado o cartaz, algo que costumava acontecer entre fevereiro e março, mas que as circunstâncias nem isso permitiram.

Este é o sexto grande festival ‘a cair’ do calendário deste ano, depois de Primavera Sound (reagendado para setembro) Boom Festival, Músicas do Mundo e North Music Festival, que regressam em 2021 (já com Deftones ou Lamb garantidos).

Também o Rock in Rio Lisboa anunciou o regresso no próximo ano já com a garantia dos cabeças de cartaz Foo Fighters, The National e Liam Gallagher. Todos os outros festivais continuam agendados. A única alteração é mesmo no NOS Alive, uma vez Taylor Swift anunciou o cancelamento da digressão.