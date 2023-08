Depois da receção ao campista, no domingo, e da festa solidária ontem com Tony Carreira, arranca esta terça-feira, oficialmente, a 37.ª edição do Festival do Crato.Segundo fonte da organização avançou ao, são “esperadas cerca de 100 mil pessoas ao longo do festival, que para além da música conta ainda com 60 expositores de artesanato e gastronomia (o evento, recorde-se, teve a sua primeira edição em 1984 então apenas como Feira de Artesanato e Gastronomia, tendo ganho só depois a componente musical).