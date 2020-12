Festival dos namorados 'Às Vezes o Amor' anuncia primeiros nomes

Os Moonspell, a dupla Tiago Nacarato & Bárbara Tinoco, o projeto ‘Deixem o Pimba em Paz’ de Manuela Azevedo e Bruno Nogueira, GNR, Carlão e os cantores Luísa Sobral, Mafalda Veiga e Paulo Gonzo são os primeiros nomes confirmados para a edição de 2021 do Festival ‘Às Vezes o Amor’. Os artistas foram anunciados esta terça-feira.Já conhecido como o festival dos namorados, ‘Às vezes O Amor’, acontece nos dias 12, 13 e 14 de fevereiro em várias cidades de norte a sul do País, estando para já anunciados concertos em Lisboa, Porto, Castelo Branco, Tomar, Torres Novas, Vila do Conde e Leiria.Recorde-se que este foi o único festival de dimensão nacional que pôde acontecer em 2020, já que um mês depois, a 18 de março, foi decretado o estado de emergência que obrigou a cancelar todos os outros.O evento arranca no dia 12 de fevereiro com o projeto ‘Deixem o Pimba em Paz’ no Coliseu de Lisboa num espetáculo que se repete no dia seguinte no Coliseu Porto. Dia 13 os Moonspell atuam no Cine-Teatro Avenida em Castelo Branco e Luísa Sobral no Cine-Teatro Paraíso, em Tomar. Ainda nesse dia Paulo Gonzo canta no Teatro Virgínia, em Torres Novas, os GNR no Teatro Municipal de Vila do Conde e Tiago Nacarato & Bárbara Tinoco no Teatro José Lúcio da Silva em Leiria (o espetáculo repete no dia 14). Mais nomes serão anunciados em breve. Os bilhetes são colocados à venda dia 14 de dezembro nos locais habituais.