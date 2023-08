A próxima edição do Festival Dunas de São Jacinto, em Aveiro, vai realizar-se a 23, 24 e 25 de agosto de 2024. O evento contará com um programa especial que assinala o ano em que a cidade será Capital Portuguesa da Cultura, segundo revelou esta terça-feira a autarquia.A edição de 2023, que terminou domingo, “marcou uma mudança que se pretende reforçar em 2024 ao nível do seu público-alvo e também no conceito e oferta cultural disponibilizada, integrando-se de forma harmoniosa com os outros eventos que fazem parte do calendário cultural de Aveiro”, assinalou.