Festival Eurovisão da Canção 2021 em Roterdão já tem data oficial

A próxima edição do festival Eurovisão da Canção decorrerá a 22 de maio de 2021 em Roterdão, Holanda, foi esta segunda-feira anunciado.

A organização, que cancelou este ano a Eurovisão por causa da covid-19, já tinha revelado que Roterdão foi a cidade escolhida para 2021, mas faltava saber a data oficial.

Assim, as semifinais do concurso musical foram marcadas para 18 e 20 de maio e, a final, para 22 de maio do próximo ano.