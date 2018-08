Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Festival gótico passa da igreja para o museu

Recente polémica gerada em torno de espetáculo de dança na origem da alteração.

Por Isabel Jordão | 12:23

Os concertos anunciados para a antiga Igreja da Misericórdia, atual Centro de Diálogo Intercultural de Leiria, no âmbito do festival gótico Extramuralhas, vão realizar-se nos claustros do Museu de Leiria, anunciaram a Câmara Municipal de Leiria e a organização do certame, a Fade In - Associação de Ação Cultural.



"Por detrás desta mudança está a recente polémica gerada em torno da utilização deste espaço dessacralizado para um espetáculo de dança", refere o comunicado das duas entidades, que mais à frente adianta que o objetivo desta alteração é "garantir que o Extramuralhas se realiza com o espírito festivo que lhe é tão característico e evitar que possa ser associado a uma polémica a que é totalmente alheio".



O espetáculo de dança realizou-se em abril, mas a polémica surgiu este mês, após a divulgação de fotos em que se viam bailarinos em roupa interior a dançar no altar e junto das imagens religiosas. A Misericórdia tem uso profano desde 2014.



Assim, os concertos com a banda francesa Rïcïnn e o cantor alemão Christian Wolz serão no Museu, estando marcados para as 18h00 dos próximos dias 25 e 24, respetivamente.



Esta nona edição do festival gótico desce do castelo, que está em obras, para o centro da cidade, com espetáculos marcados para o Teatro José Lúcio da Silva e para o jardim Luís de Camões, além do Museu de Leiria, de 23 a 25. Com esta mudança, o festival até agora conhecido como Entremuralhas é rebatizado como Extramuralhas.