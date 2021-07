Festival Internacional de Música de Marvão começa esta sexta-feira

Começa esta sexta-feira - 23 julho - a sétima edição do Festival Internacional de Música de Marvão. O evento decorre até dia 1 de agosto e conta com mais de 30 concertos, várias exposições de arte e atuações de mais de 100 músicos, provenientes de vários países.Os espetáculos vão decorrer em espaços amplos e ao ar livre no concelho de Marvão, em Portalegre, Castelo de Vide e Valencia de Alcántara, em Espanha.Os bilhetes têm um custo de 20 euros e estão disponíveis através do site Ticketline.Seis concertos têm entrada gratuita, mas existe lotação limitada e sujeita a marcação prévia.