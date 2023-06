Depois de uma primeira edição, em 2022, sem apoios, o festival MEO Kalorama (31 de agosto, 1 e 2 de setembro, no Parque da Bela Vista), vai receber este ano, da Câmara de Lisboa, apoios não financeiros de 843 302€, dos quais 416 342€ são de isenções de taxas municipais. O apoio é justificado pelo impacto e relevância económica do evento para a cidade, nomeadamente para o setor do turismo (no ano passado atraiu 112 000 pessoas, de mais de 50 nacionalidades).









