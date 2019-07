Festival Marés Vivas quer edição histórica

As portas do recinto do MEO Mares Vivas só abrem no dia 19, mas no interior da Antiga Seca do Bacalhau, em Vila Nova de Gaia, os trabalhos das montagens dos palcos correm a todo o gás.Este ano, o festival, que vai na 12ª edição, tem um cartaz recheado de artistas nacionais e internacionais, em que o nome dos Ornatos Violeta se destaca.O evento ainda nem começou, mas a organização acredita que esta edição vai ser histórica."Este ano estamos com uma afluência recorde. Efetivamente, desde que mudámos para este local, que conseguimos fazer mais investimento e trazer mais e melhores artistas ao Marés Vivas. O festival nesta localização aumenta para uma lotação de 40 mil pessoas, e acreditamos que esta edição vai ser histórica ", contou, ao, Jorge Lopes, promotor do evento.O Marés Vivas, que decorre entre os dias 19 e 21, caracteriza-se por, num só espaço, ter artistas e música para todos os gostos e este ano não será diferente.Dos mais esperados, destaque para Sting, Kodaline, Morcheeba e Ornatos Violeta, a banda que regressa aos palcos para comemorar o 20º aniversário do álbum ‘O Monstro Precisa de Amigos’."Ficamos felizes de terem escolhido o nosso festival para o regresso. Acreditamos que vai ser uma noite incrível", explicou o promotor.O festival não descura a sustentabilidade e vai apostar em iniciativas que tenham redução de impactos ambientais. Os bilhetes ainda estão à venda, quase a esgotar.O diário custa 33 € e o passe geral 61 €.