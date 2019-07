Festival Marés Vivas troca roupa usada por garrafas de bebida grátis

A iniciativa do festival Meo Marés Vivas, que irá voltar a Vila Nova de Gaia, entre o dia 19 e 21 de julho, foi anunciada esta quarta-feira, dia 10, na página oficial do evento no Facebook.

Além de "ver grandes concertos", as pessoas podem doar roupa que já usadas e em troca, recebem uma garrafa de Coca-cola grátis, de acordo com a informação avançada pela organização.









A roupa poderá ser entregue num local dentro do espaço do festival, que será anunciado em breve.