Festival 'Mescla' com sete dias de grandes propostas em Viseu

Sobressaem nomes e coletivos viseenses como Moullinex, a Gira Sol Azul e a Gira Big Band. No plano nacional e internacional ganham destaque o coletivo francês La Meute, Palmilha Dentada, Companhia de Música Teatral, Festival Monstra, o ‘Ovo Alado’ e, na música, Noiserv, Fogo Fogo, Marta Ren, Elisa Rodrigues, SURMA, Solar Corona e as Sopa de Pedra.



Pormenores

Esculturas

Manuel Alão e Sérgio Ferreira são os criadores convidados para a conceção de diversas esculturas de luz originais que distinguirão o festival.



Estranhofone

A dupla Samuel Coelho e César Estrela protagonizam a criação e instalação de um estranhofone de grandes dimensões na passagem da praça D. Duarte para o Adro da Sé.



Bandas de garagem

Uma seleção de bandas de garagem tem também palco no Mercado 2 de Maio nas noites de quarta, quinta e sexta-feira.

Sem ‘jardins efémeros’, que este ano não se realizam, começa esta segunda-feira no centro histórico de Viseu o festival Mescla, com um programa multidisciplinar que contará com duas centenas de momentos culturais e espetáculos.O pontapé de saída será dado esta segunda-feira à noite com a inauguração das instalações de luz criadas para o evento.Até domingo, estão previstas produções artísticas para todos os gostos, desde concertos, teatro, novo circo, poesia, contos, fotografia, cinema, arqueologia e história.O festival vai ocupar 20 espaços do centro histórico de Viseu, que estará encerrado ao trânsito automóvel entre as 16h00 e 02h00."Há aqui um ‘mix’ positivo de artes e talentos", diz Almeida Henriques, presidente da autarquia. Jorge Sobrado, vereador da Cultura, diz que o festival "é um caleidoscópio de disciplinas artísticas e culturais".