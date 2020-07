Festival Músicas do Mundo regressa de 23 a 31 de julho de 2021

A 22.ª edição do FMM Sines – Festival Músicas do Mundo, que deveria estar a decorrer neste momento, irá realizar-se de 23 a 31 de julho de 2021, em Sines e Porto Covo, anunciou esta sexta-feira a Câmara Municipal de Sines, que organiza o acontecimento musical.Para o festival do próximo ano estão já confirmados 14 artistas e projetos musicais: Ava Rocha (Brasil), Cimafunk (Cuba), Dead Combo & Mark Lanegan (Portugal/EUA), Guiss Guiss Bou Bess (Senegal/França), Lankum (Irlanda), Lavoisier + João Bento (Portugal), Lina Raül Refree (Portugal/Espanha), Maria João & Carlos Bica Quarteto (Portugal), Marina Satti & Fonés (Grécia), Melingo (Argentina), Muthoni Drummer Queen (Quénia), Pongo (Angola/Portugal), Rizan Said (Síria) e Third World (Jamaica).Criado em 1999, o FMM Sines – Festival Músicas do Mundo é um evento musical que acontece todos os anos em julho no concelho daquela cidade alentejana.Organizado pela autarquia, mais do que um evento de "world music" ou de música de raiz tradicional, o FMM Sines é um festival que "procura as músicas do mundo real, como são feitas e vividas no nosso tempo.São "músicas miscigenadas, marcadas pelos contactos entre artistas de origens geográficas e culturais diferentes, devedoras dos movimentos de ideias e pessoas que definem a contemporaneidade", afirmou a organização.Os concertos vão decorrer em Porto Covo e Sines de 23 a 31 de julho de 2021