Festival Paredes de Coura está quase esgotado

Quinze dias antes do início do festival Vodafone Paredes de Coura – marcado para amanhã – já os passes gerais para o evento estavam esgotados. E quanto aos ingressos diários, dias 14 e 15 estão esgotados e já só há bilhetes para sexta-feira (cerca de 500) e sábado (menos de 300). O diretor do evento, João Carvalho, diz que "é a qualidade do cartaz deste ano" que justifica esta adesão e transforma a edição de 2019 "na melhor de sempre do Paredes de Coura"."Sentimo-nos muito compensados com o entusiasmo do público, porque estivemos um ano a criar infraestruturas, a montar um festival bonito, com boa programação e queremos é que as pessoas venham cá e se divirtam o mais possível", acrescenta João Carvalho, que não tem dúvidas de que este ano 104 mil pessoas vão passar pela festa."Aumentámos a capacidade do recinto e, em vez de 25 mil pessoas por dia, podemos agora receber 26 mil", diz. "Mais não, porque queremos que os festivaleiros se sintam à vontade no espaço, que estejam confortáveis", conclui.Amanhã, logo a abrir o festival, há The National, mas ao longo dos quatro dias de festa em Paredes de Coura vão-se ouvir Patti Smith, New Order e Father John Misty. Assim haja bilhetes.