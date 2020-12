Festival Portugal ao Vivo com novos concertos

Numa altura em que a cultura procura reerguer-se dentro das limitações impostas, o setor da música vai sendo, quase diariamente, obrigado a reajustar agendas. Exemplo disso é o festival ‘Portugal ao Vivo’, que logo no seu arranque, no fim de semana de 31 de outubro, teve de adiar algumas datas.Agora, e na sequência da resolução do Conselho de Ministros do passado sábado, em que o Governo aprovou as medidas do estado de emergência que continuarão a vigorar durante os próximos fins de semana, novas datas foram já anunciadas pela empresa promotora, a Everything Is New.Fernando Daniel vai atuar a 17 deste mês no Campo Pequeno, em Lisboa (20h30); Tiago Nacarato e Bárbara Tinoco, dia 22, também no Campo Pequeno (20h30); e a fadista Mariza, também no dia 22, no Super Bock Arena — Pavilhão Rosa Mota, no Porto (20h30). O festival conta também já com novas datas para o próximo ano, a saber: Mishlawi a 16 de janeiro no Campo Pequeno (21h00) e a 23 de janeiro no Super Bock Arena —Pavilhão Rosa Mota (21h00). Também os Xutos & Pontapés tocam nesta última sala da Invicta a 22 de janeiro. Os bilhetes já adquiridos mantêm-se válidos para as novas datas.