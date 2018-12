Festival Super Bock Super Rock regressa ao Meco em 2019

Evento vai celebrar 25 edições em julho.

Por Lusa | 15:53

O festival Super Bock Super Rock (SBSR) regressa em julho à Herdade do Cabeço da Flauta, no Meco, Sesimbra, depois de três anos em Lisboa, onde irá celebrar 25 edições, anunciou esta quarta-feira a promotora Música no Coração.

"A 18, 19 e 20 de julho, o Super Bock Super Rock regressa ao cenário idílico junto à praia do Meco, o novo, mas já familiar ponto de encontro para milhares de amantes de Música", escreve a promotora num comunicado esta quarta-feira divulgado, no qual recorda que o festival é o "único com 25 edições consecutivas".

A promotora refere que "o local onde estará instalado o recinto de concertos é um terreno diferente daquele que o público já conhece das edições anteriores, e onde existe já um tapete de vegetação, que será agora tratado de modo a assegurar um piso verde natural, onde estarão instalados os vários palcos".