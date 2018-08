Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Festivaleiros a banhos no canal do Sudoeste

A música ainda não arrancou a sério, mas na Zambujeira do Mar o ambiente que se vive é saudado por jovens de todo o lado.

03:16

O canal da Herdade da Casa Branca, na Zambujeira do Mar, é um dos ex-líbris do festival MEO Sudoeste. Os festivaleiros são atraídos pelo "bom ambiente e música" que se vive no local. O facto do canal ficar junto às tendas é um ponto a favor na hora de decidir entre este e a praia. "Está perto das nossas coisas, das nossas tendas, fica mais fácil", refere um dos jovens.



"Está quente. Lá fora está mais frio por causa do vento", justifica uma festivaleira que não abandona o refresco da água. Os banhos de sol ficam para os menos corajosos, que assumem ir para o canal "conhecer pessoas e fazer novos amigos". É em verdadeiro ambiente de comunidade que se vive no canal, onde jovens de diferentes cantos do País juntam-se de ano para ano no Sudoeste.



Com a enchente de pessoas, o olhar atento dos nadadores-salvadores ajuda a resolver situações de aflição. O conselho do coordenador da associação de resgate e responsável pela segurança do canal é sincero. "Não vamos dizer que se beberem não venham para dentro de água. Sabemos que é quase impossível. Pedimos, sim, o mínimo de consciência por parte de todos", disse António Mestre.



Mas há quem procure o evento para abrir as portas do coração. "Vim só para olhar para as raparigas, vamos ver se tenho sorte", relata um dos muitos olheiros do género oposto.



A diversidade das boias no canal chega a parecer uma competição. Dos flamengos, aos patos, passando pelas boias em forma de gelado, os festivaleiros ostentam a originalidade dos acessórios indispensáveis nestes dias dedicados aos mergulhos. E no momento de receber brindes, é quem nada mais depressa que os recebe. Uma luta sempre com o espírito de diversão a prevalecer.



Agora resta descansar, porque à noite o recinto do festival abre as portas para receber os primeiros concertos.