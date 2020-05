Filarmónicas reclamam apoios

São uma das atividades culturais mais enraizadas no País e centenas de aldeias, vilas e cidades têm nas suas bandas filarmónicas verdadeiros porta-estandartes que calcorreiam o País ao longo de todo o ano. Com o cancelamento das festas populares e religiosas devido à Covid-19, que são a maior fatia das suas receitas, muitas bandas estão em perigo."O prejuízo é enorme, até porque existe já uma decisão da Conferência Episcopal Portuguesa que adia um ano todos os eventos de cariz religioso, nomeadamente as festas e romarias, onde obrigatória e historicamente as bandas filarmónicas têm uma presença contínua e indispensável", referiu à Lusa Martim Caetano, presidente da Confederação Musical Portuguesa (CMP).A organização está a elaborar um dossiê nacional para fundamentar a "necessidade de apoio financeiro imediato, para evitar uma paragem das bandas filarmónicas mais carenciadas". O documento vai ser apresentado a várias entidades, entre as quais o Governo.Um dos exemplos da perda de receitas é a Filarmónica União Taveirense, de Taveiro, Coimbra: neste momento, já perdeu 10 mil euros. "O valor deverá chegar aos 15 mil euros, que é o que anualmente costumamos realizar em saídas para as festas religiosas", referiu Filipe Teixeira, presidente. Já na Sociedade Filarmónica Aurora Pedroguense, em Pedrógão Pequeno, Sertã, o prejuízo deverá rondar os 18 mil euros, estimou o maestro Pedro Cordeiro. "São 30 festas que deixamos de fazer", frisou.

