Filatelia nos 50 anos da Escola Júlio Brandão

Esta escola foi fundada em 1968.

Os Correios de Portugal associaram-se às comemorações dos 50 anos da Escola EB 2,3 Júlio Brandão, de Vila Nova de Famalicão, com o lançamento de um carimbo comemorativo alusivo da efeméride.

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão participou na sessão solene das comemorações que no domingo, 9 de setembro, decorreram na Escola aniversariante com a presença dos responsáveis da Escola onde no final será utilizada marca postal comemorativa.

De recordar que a Escola Júlio Brandão foi criada através da portaria 23600 de 9/06/1968, mas só em 1986 foi dado início à construção da instalação definitiva da atual Escola na Rua Padre António José Carvalho Guimarães, 350, em Vila Nova de Famalicão, tendo entrado em funcionamento no ano letivo de 1987/8 com a frequência de 1500 alunos.