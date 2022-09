Filho de Taylor Hawkins toca bateria em "My Hero" num concerto de homenagem ao pai

O filho de Taylor Hawkins tocou este sábado à noite no Estádio de Wembley, em Londres, num concerto em homenagem do baterista dos Foo Fighters, e o vocalista, Dave Grohl, não conseguiu conter a emoção.

Grohl deu as boas-vindas a Shane Hawkins, de 16 anos, no palco, depois de uma série de bateristas ter tocado músicas da banda, incluindo Travis Barker e Roger Taylor. "Senhoras e senhores, temos mais um baterista que virá tocar conosco", referiu o vocalista, acrescentando que nunca viu ninguém a tocar bateria tão bem como essa pessoa.







Shane assumiu a bateria na música "My Hero", e o momento já se tornou viral nas redes sociais, com vários utilizadores a apreciar o talento que herdou do pai.