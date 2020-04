Filipe Duarte morre aos 46 anos

Não tinha redes sociais, recusava usar maquilhagem nas gravações e não deixava a filha vê-lo representar para não a influenciar. O ator Filipe Duarte morreu na madrugada de ontem, em sua casa, no concelho de Cascais, vítima de enfarte do miocárdio.Tinha 46 anos e deixa uma filha, Antónia, de apenas nove anos."Triste perdê-lo, tão novo, a meio de uma carreira e de uma vida", referiu Marcelo Rebelo de Sousa em nota oficial da Presidência da República. "Não tenho palavras... que dia horrível", escreveu o também ator e amigo Nuno Lopes, exemplo de um dos colegas de profissão que ontem se mostraram devastados com a notícia. Filipe Duarte tinha regressado recentemente do Brasil, onde participou na novela da TV Globo ‘Amor de Mãe’, em exibição na SIC.Luís Filipe Duarte nasceu a 5 de junho de 1973, em Angola, tendo-se mudado para Portugal ainda na infância. Estudou na Escola Superior de Teatro e Cinema e estreou-se nos palcos em dezembro de 1994 na peça ‘Homo Dramaticus’. Participou em mais de 30 filmes, e era presença assídua em séries e novelas da RTP, SIC e TVI.