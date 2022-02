Uma produção para a Netflix que implica oito dias de filmagens noturnas com cenas de explosões, armas de fogo e perseguições com automóveis e motociclos na Baixa de Lisboa está a causar apreensão entre os moradores.Miguel Coelho, presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, manifestou ao Correio da Manhã a sua apreensão e oposição face à possibilidade de ocupação abusiva do espaço público prevista num plano de filmagens noturnas apresentado pela produtora Ready to Shoot.