Depois de muita polémica, as filmagens de uma grande produção da Netflix no centro de Lisboa, que o CM sabe ser uma série de espionagem, arrancam já esta quinta-feira. Recorde-se que o anúncio das gravações provocou uma acesa discussão sobre o direito ao descanso e à mobilidade dos moradores, levando até o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, vir a público justificar as razões que o levavam a apoiar a realização da série.









