Filme conta a história do bailarino desertor

Em 1961, no auge da Guerra Fria, a grande estrela do bailado soviético Rudolf Nureyev aproveitou a sua primeira digressão por Paris para pedir asilo político no Ocidente, iludindo o controlo do KGB. Um escândalo que teve ecos em todo o Mundo, pois revelava que, por trás da Cortina de Ferro, nem todos eram felizes...A história desta deserção dramática é agora recordada no filme 'O Corvo Branco', que chega esta quinta-feira às salas de cinema, com todos os ingredientes para nos deixar agarrados à cadeira.O realizador, Ralph Fiennes (que também se coloca no ecrã, no papel do mestre de bailado), convidou para o papel de protagonista um bailarino em evidência, o ucraniano Oleg Ivenko, que assim faz a sua estreia como ator.É, sem dúvida, mais fácil rodar um filme sobre ballet com um bailarino profissional do que ter um duplo de corpo para todas as cenas de dança, mas a verdade é que a crítica não ficou encantada com a prestação de Ivenko, que considerou inexpressivo.Menos consensual é, também, o facto de o filme iludir a questão homossexual: Nureyev nunca escondeu a homossexualidade e além dos parceiros ocasionais teve duas relações duradouras (com Erik Bruhn e Robert Tracy). E, no entanto, no filme há mais mulheres do que homens em torno do bailarino.Uma coisa é certa: o filme de Fiennes tem músculo e consegue manter o espectador aflito com a sorte de Rudolf Nureyev. Mesmo conhecendo o desfecho desta história.